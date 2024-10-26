Фанаты «Реала» скандировали фамилию Негрейры в 1-м тайме класико на «Бернабеу»
Болельщики «Реала» скандировали о Хосе Марии Энрикесе Негрейре в класико.
«Реал» принимает «Барселону» в матче 11-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).
Во время матча болельщики на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать фамилию Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры, намекая на обвинения руководства «Барселоны» во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA), работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
В конце мая апелляция «Барселоны» на изначальный обвинительный приговор была удовлетворена, и с клуба сняли обвинения.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ТВ «Реала» показало ролик с рассказом судьи Санчеса Мартинеса о том, как Негрейра сообщил ему о повышении. Этот рефери обслужит класико в субботу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Гильермо Рая
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