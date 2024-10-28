«Золотой мяч-2024»: наша версия
Объявление победителя «Золотого мяча» – хороший повод обновить рейтинг лучших игроков мира по версии Спортса’’.
Его мы составили в сентябре – по итогам прошедшего клубного сезона, летних Евро и Копы. Сейчас внесли лишь небольшие пояснения, оставив игроков на тех же местах, на которых они были в сентябре.
Поехали.
Составлено при участии Тимура Бокова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
Что за одарённый придумал это вписать ?
По регламенту с 2022 года Золотой мяч вручают за сезон ,а не за календарный год.
Золотой мяч 2024 будет вручён за выступления футболиста за период с августа 2023 по июль 2024
Человек провалил Копу (которая у многих не котируется, дескать не та конкуренция в сравнении с Евро) - ничего страшного, главное в ЛЧ блистал.
А вот касательно Евро такие бы отмазки не канали уже