Объявление победителя «Золотого мяча» – хороший повод обновить рейтинг лучших игроков мира по версии Спортса’’.

Его мы составили в сентябре – по итогам прошедшего клубного сезона, летних Евро и Копы. Сейчас внесли лишь небольшие пояснения, оставив игроков на тех же местах, на которых они были в сентябре.

Поехали.

Составлено при участии Тимура Бокова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова