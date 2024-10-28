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«Золотой мяч-2024»: наша версия

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Объявление победителя «Золотого мяча» – хороший повод обновить рейтинг лучших игроков мира по версии Спортса’’.

Его мы составили в сентябре – по итогам прошедшего клубного сезона, летних Евро и Копы. Сейчас внесли лишь небольшие пояснения, оставив игроков на тех же местах, на которых они были в сентябре. 

Поехали. 

Составлено при участии Тимура Бокова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

logoВинисиус Жуниор
logoФилип Фоден
logoМохамед Салах
logoКилиан Мбаппе
logoБукайо Сака
logoХарри Кейн
logoФедерико Вальверде
logoВильям Салиба
logoКоул Палмер
logoТони Кроос
logoГранит Джака
logoАнтонио Рюдигер
logoЛамин Ямаль
logoЭрлинг Холанд
logoДаниэль Карвахаль
logoДжуд Беллингем
logoФлориан Виртц
logoРодри
logoМартин Эдегор
logoЛаутаро Мартинес
logoЗолотой мяч