Хавбек «Факела» Мертенс: «Воронеж – отличное место, похож на болгарские города. Тут очень мило, можно много чем позаниматься»
Дилан Мертенс рассказал о своей жизни в Воронеже.
29-летний нидерландский хавбек в этом сезоне провел 12 матчей в российской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
«Воронеж – отличное место. До перехода в «Факел» я три года жил в Болгарии и сказал бы, что Воронеж похож на болгарские города.
Тут очень мило, можно много чем позаниматься в свободное время. Поэтому адаптация к городу у меня была не такой сложной.
Единственная трудность, с которой я столкнулся, что порой скучаю по родным и близким, но сейчас мне уже лучше», – сказал полузащитник «Факела» Дилан Мертенс.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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