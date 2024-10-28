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Хавбек «Факела» Мертенс: «Воронеж – отличное место, похож на болгарские города. Тут очень мило, можно много чем позаниматься»

Дилан Мертенс рассказал о своей жизни в Воронеже.

29-летний нидерландский хавбек в этом сезоне провел 12 матчей в российской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

«Воронеж – отличное место. До перехода в «Факел» я три года жил в Болгарии и сказал бы, что Воронеж похож на болгарские города. 

Тут очень мило, можно много чем позаниматься в свободное время. Поэтому адаптация к городу у меня была не такой сложной.

Единственная трудность, с которой я столкнулся, что порой скучаю по родным и близким, но сейчас мне уже лучше», – сказал полузащитник «Факела» Дилан Мертенс.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
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logoДилан Мертенс
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