«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» 3 крупные победы в класико
«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке.
В субботу «блауграна» победила в класико в рамках Ла Лиги со счетом 4:0.
Ранее «Барселона» громила «Реал» в 2022 году (4:0), в 2019-м (3:0 в Кубке Испании), в 2018-м (5:1), в 2017-м (3:0), в 2015-м (4:0), в 2010-м (5:0), в 2009-м (6:2), в 2005-м (3:0) и в 2004-м (3:0).
У мадридцев за этот период лишь три крупные победы над каталонцами: 4:1 в январе 2024 года в финале Суперкубка Испании, 4:0 в апреле 2023-го в полуфинале Кубка Испании и 4:1 в мае 2008-го в Ла Лиге.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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