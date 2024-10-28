Корнеев о фоле Батракова на Мантуане: «В штрафной был бы стопроцентный пенальти. Карасев поступил по‑футбольному, но по правилам – это желтая»

Игорь Корнеев считает, что Алексея Батракова должны были удалять.

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ . Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива » в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

«Да, это вторая желтая. Батраков не касается мяча, но у него не было никакого желания ударить по ногам. Он стелился и пытался сыграть в мяч. Мантуан грамотно поставил ногу. Если бы это произошло в штрафной площади, то был бы стопроцентный пенальти. Здесь это точно нарушение, тянет на желтую. Карасев правильно сделал, логически, по‑футбольному, но если брать чисто по правилам – это желтая карточка», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.