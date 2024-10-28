Корнеев о фоле Батракова на Мантуане: «В штрафной был бы стопроцентный пенальти. Карасев поступил по‑футбольному, но по правилам – это желтая»
«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.
«Да, это вторая желтая. Батраков не касается мяча, но у него не было никакого желания ударить по ногам. Он стелился и пытался сыграть в мяч. Мантуан грамотно поставил ногу. Если бы это произошло в штрафной площади, то был бы стопроцентный пенальти. Здесь это точно нарушение, тянет на желтую. Карасев правильно сделал, логически, по‑футбольному, но если брать чисто по правилам – это желтая карточка», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
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