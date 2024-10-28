Бартон про удаление Харита в матче «Марсель» – «ПСЖ»: «Во Франции говорят, что катарцы подкупают судей. Это решение дурно пахнет»
Джоуи Бартон считает несправедливым удаление игрока «Марселя» в матче с «ПСЖ».
Полузащитник Амин Харит получил красную карточку на 20-й минуте игры 9-го тура чемпионата Франции. Пытаясь принять мяч, он выставил ногу почти параллельно газону, и в нее животом врезался защитник парижан Маркиньос.
Главный судья Франсуа Летексье принял решение удалить 27-летнего футболиста. На это отреагировал экс-хавбек «Марселя» Бартон.
«Это не красная карточка. Ни в коем случае!
Во Франции говорят о коррумпированности судей. Говорят, что катарцы подкупают арбитров.
Это решение определенно дурно пахнет. Почему без ВАР?» – написал Бартон.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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