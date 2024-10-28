Бартон про удаление Харита в матче «Марсель» – «ПСЖ»: «Во Франции говорят, что катарцы подкупают судей. Это решение дурно пахнет»

Джоуи Бартон считает несправедливым удаление игрока «Марселя» в матче с «ПСЖ».

Полузащитник Амин Харит получил красную карточку на 20-й минуте игры 9-го тура чемпионата Франции. Пытаясь принять мяч, он выставил ногу почти параллельно газону, и в нее животом врезался защитник парижан Маркиньос.

Главный судья Франсуа Летексье принял решение удалить 27-летнего футболиста. На это отреагировал экс-хавбек «Марселя » Бартон .

«Это не красная карточка. Ни в коем случае!

Во Франции говорят о коррумпированности судей. Говорят, что катарцы подкупают арбитров.

Это решение определенно дурно пахнет. Почему без ВАР?» – написал Бартон.

Изображение: кадр из трансляции DAZN