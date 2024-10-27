Гендиректор «Динамо» о двух победах со счетом 4:3 и 6:3: «В раздевалке шутили, что пора выдавать клюшки игрокам. Нападение сыграло лучше обороны, но главное – результат»
Футболисты «Динамо» пошутили, что им пора выдавать хоккейные клюшки.
Бело-голубые в матче 13-го тура Мир РПЛ обыграли «Химки» со счетом 4:3. В четверг в игре Фонбет Кубка России «Динамо» победило «Крылья Советов» со счетом 6:3.
«Мы победили, яркий футбол. Понятно, что нападение сыграло лучше обороны, но главное – результат команды. В раздевалке шутили, что пора выдавать клюшки игрокам», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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