Игроки «Барселоны» скандировали «три выходных» в раздевалке после 4:0 с «Реалом»
Игроки «Барселоны» ярко отпраздновали победу в класико.
Каталонская команда разгромила «Реал» на выезде со счетом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги.
После игры в соцсети «блауграны» появилось видео из раздевалки. На нем игроки «Барселоны» скандируют «три выходных, три выходных», а Алекс Бальде и Педри обливают партнеров по команде водой из бутылок.
0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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