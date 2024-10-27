Игроки «Барселоны» скандировали «три выходных» в раздевалке после 4:0 с «Реалом»

Игроки «Барселоны» ярко отпраздновали победу в класико.

Каталонская команда разгромила «Реал» на выезде со счетом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги .

После игры в соцсети «блауграны» появилось видео из раздевалки. На нем игроки «Барселоны» скандируют «три выходных, три выходных», а Алекс Бальде и Педри обливают партнеров по команде водой из бутылок.

0:4 в класико – откуда? Тренеры рисковали, все изменил тактический троллинг: «Барса» забила так, как планировал «Реал»