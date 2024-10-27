«Бавария» забила 26 голов в 8 матчах Бундеслиги при Компани. Ни один тренер в истории турнира не стартовал лучше
«Бавария» демонстрирует рекордную результативность в Бундеслиге.
Команда Венсана Компани сегодня дважды забила «Бохуму» в первом тайме матча 8-го тура. Теперь на ее счету 26 голов в текущем чемпионате.
Еще ни одному тренеру в истории лиги не удавалось так стартовать с точки зрения результативности его команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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