«Бавария» забила 26 голов в 8 матчах Бундеслиги при Компани. Ни один тренер в истории турнира не стартовал лучше

«Бавария» демонстрирует рекордную результативность в Бундеслиге.

Команда Венсана Компани сегодня дважды забила «Бохуму » в первом тайме матча 8-го тура. Теперь на ее счету 26 голов в текущем чемпионате.

Еще ни одному тренеру в истории лиги не удавалось так стартовать с точки зрения результативности его команды.