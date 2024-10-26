Компани об 1:4 с «Барсой»: «Было ощущение, что «Бавария» может выиграть 4:3 или 5:4. Потом игра изменилась, соперник был лучше. Нельзя терять контроль, надо продолжать доминировать»
«Я думаю, бывают матчи, когда все сразу становится понятно после игры. Можно четко сказать, что произошло. Это была игра с множеством моментов, не все, что мы делали, было ошибкой, но были и моменты, когда мы были просто не сосредоточены и не воспользовались шансами.
В первом тайме мы пропустили три гола, но все еще создавали опасные моменты. У меня было ощущение, что мы могли бы выиграть 4:3 или 5:4. Результат первого тайма был не очень хорошим, но вера у ребят была. Во втором тайме игра немного изменилась. Мы должны признать, что «Барселона» была лучше. Это было справедливое поражение.
Мне не нужно говорить о деталях. У нас было много моментов, дело не только в ударах по воротам и ожидаемых голах, но и в ключевых моментах, как в первом тайме против «Барселоны». Иногда можно извлечь преимущество из этого, потому что у вас уже есть ключи. В какой-то момент контроль стал слабее. Мы не должны терять контроль в следующих играх. Мы должны продолжать доминировать, когда это возможно, и добиваться результата благодаря этому», – сказал главный тренер «Баварии».
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