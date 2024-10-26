Компани об 1:4 с «Барсой»: «Было ощущение, что «Бавария» может выиграть 4:3 или 5:4. Потом игра изменилась, соперник был лучше. Нельзя терять контроль, надо продолжать доминировать»

Венсан Компани высказался об итогах матча с «Барселоной» (1:4).

«Я думаю, бывают матчи, когда все сразу становится понятно после игры. Можно четко сказать, что произошло. Это была игра с множеством моментов, не все, что мы делали, было ошибкой, но были и моменты, когда мы были просто не сосредоточены и не воспользовались шансами.

В первом тайме мы пропустили три гола, но все еще создавали опасные моменты. У меня было ощущение, что мы могли бы выиграть 4:3 или 5:4. Результат первого тайма был не очень хорошим, но вера у ребят была. Во втором тайме игра немного изменилась. Мы должны признать, что «Барселона » была лучше. Это было справедливое поражение.

Мне не нужно говорить о деталях. У нас было много моментов, дело не только в ударах по воротам и ожидаемых голах, но и в ключевых моментах, как в первом тайме против «Барселоны». Иногда можно извлечь преимущество из этого, потому что у вас уже есть ключи. В какой-то момент контроль стал слабее. Мы не должны терять контроль в следующих играх. Мы должны продолжать доминировать, когда это возможно, и добиваться результата благодаря этому», – сказал главный тренер «Баварии».