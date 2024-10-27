Эль-Мехди Маухуб: «Динамо» – клуб с большой историей. Хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок»

Эль-Мехди Маухуб заявил о желании выиграть Мир РПЛ и Кубок с «Динамо».

– Как вам первые месяцы в России?

– ⁠Спасибо «Динамо» за возможность играть здесь. Я сделал важный шаг, приехав в «Динамо». Это большой клуб с большой историей. Игра в РПЛ поможет мне развиваться, раскрыть свой потенциал.

– «Динамо» по силам стать чемпионом России?

– Мы будем усердно работать! Я очень хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок, – сказал форвард «Динамо ».