Эль-Мехди Маухуб: «Динамо» – клуб с большой историей. Хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок»
Эль-Мехди Маухуб заявил о желании выиграть Мир РПЛ и Кубок с «Динамо».
– Как вам первые месяцы в России?
– Спасибо «Динамо» за возможность играть здесь. Я сделал важный шаг, приехав в «Динамо». Это большой клуб с большой историей. Игра в РПЛ поможет мне развиваться, раскрыть свой потенциал.
– «Динамо» по силам стать чемпионом России?
– Мы будем усердно работать! Я очень хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок, – сказал форвард «Динамо».
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