Станкович о Дуарте на фланге «Спартака»: «Если захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор»

Деян Станкович подвел итоги матча с «Пари НН» (2:0).

– В первом тайме была не совсем свойственная вам игра. С чем это связано?

– Честно говоря, наоборот, в первом тайме больше владели мячом. Нам нужно искать баланс в этом аспекте. Я в этом отношении достаточно ясно все вижу, ребята сегодня молодцы. То, что готовили к сегодняшнему матчу, все реализовали.

– Дуарте сыграл сегодня правого защитника. Это не первый раз, когда центральный защитник играет на фланге. Как оцените его игру и есть ли в этом закономерность?

– Для меня сегодня намного важнее, что Бонгонда забил впервые за 13 матчей. Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор, – сказал главный тренер «Спартака ».