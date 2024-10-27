Станкович о Дуарте на фланге «Спартака»: «Если захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор»
Деян Станкович подвел итоги матча с «Пари НН» (2:0).
– В первом тайме была не совсем свойственная вам игра. С чем это связано?
– Честно говоря, наоборот, в первом тайме больше владели мячом. Нам нужно искать баланс в этом аспекте. Я в этом отношении достаточно ясно все вижу, ребята сегодня молодцы. То, что готовили к сегодняшнему матчу, все реализовали.
– Дуарте сыграл сегодня правого защитника. Это не первый раз, когда центральный защитник играет на фланге. Как оцените его игру и есть ли в этом закономерность?
– Для меня сегодня намного важнее, что Бонгонда забил впервые за 13 матчей. Если я захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор, – сказал главный тренер «Спартака».
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