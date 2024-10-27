У «Спартака» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие

«Спартак» одержал 4 победы 5 последних матчах.

Сегодня команда Деяна Станковича обыграла «Пари НН» (2:0) в рамках Мир РПЛ.

До этого у «Спартака» были победы над махачкалинским «Динамо», московским «Динамо» и «Ростовом». Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3).