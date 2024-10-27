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Станкович доволен игрой «Спартака» против «Пари НН»: «Боевая игра, ребята старались»

Деян Станкович остался доволен игрой «Спартака» в с «Пари НН» (2:0).

«Получился тяжелый матч, как и все предыдущие, которые мы проводили. Боевая игра, ребята старались. Я доволен тем, как ребята играли. Мы победили и шаг за шагом идем вперед.

Я очень доволен Бонгондой. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнерами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить.

Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провел свой лучший матч за период моей работы со «Спартаком». Также я доволен Пруцевым. Это профессионал самого высокого уровня. Очень рад, что он у нас есть в команде», – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoПари НН
logoМатч ТВ
logoДанил Пруцев
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