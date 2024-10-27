«Спартак» наконец-то победил Гончаренко – впервые за девять матчей!

Всего пятая победа в 19 матчах против тренера.

«Пари НН» с Виктором Гончаренко принимал «Спартак» в 13-м туре РПЛ и проиграл 0:2: после ошибки Никиты Медведева забил Тео Бонгонда, в самом конце отличился Шамар Николсон. Очень долго «Спартак» не побеждал команду Гончаренко – но теперь свершилось.

Последняя победа – в начале коронавирусных времен

Просто вдумайтесь: прошлый раз «Спартак» выигрывал у Гончаренко не только до общемировых событий последних лет, но даже до приостановки всех турниров из-за пандемии коронавируса. Это произошло в кубковом матче против ЦСКА в марте 2020-го – 3:2.

С тех пор ЦСКА при Гончаренко выиграл у «Спартака» два матча, «Краснодар» – один, «Урал» – еще два при трех ничьих. Итого белорус ни разу не уступил за этот период из восьми матчей. А прошлый тренер «Спартака» – Гильермо Абаскаль – за пять игр ни разу не победил «Урал» Гончаренко.

У Деяна Станковича получилось с первой попытки.

До этого дня Гончаренко выиграл у «Спартака» половину матчей

Впервые «Спартак» встретился с командой Гончаренко в апреле 2014-го – его «Кубань» приехала в Москву и выиграла 2:0. Победить белорусского тренера спартаковцы смогли только в четвертой игре против него – до этого помимо 0:2 от «Кубани» были еще 3:3, а потом домашнее поражение от «Уфы» 0:1 в чемпионский сезон.

Но первая победа была знаковой – в том же сезоне Гончаренко возглавил ЦСКА, а за несколько туров до конца именно эта команда была последним серьезным соперником на пути «Спартака» к чемпионству. ЦСКА проиграл дома 1:2 весной 2017 года.

Период с зимы 2017-го по лето 2020-го был для «Спартака» самым удачным против Гончаренко – из семи матчей команда выиграла четыре. А уже затем наступила длинная серия без побед.

Всего в 19 матчах Гончаренко против «Спартака» у тренера девять побед, пять ничьих и пять поражений. Разница мячей его команд – 30:25.

Гончаренко обыгрывал «Спартак» даже при вероятности победы в 11%

Из 19 матчей команд Гончаренко против «Спартака» в 11 они не были фаворитами.

Самые низкие коэффициенты на победу «Спартака» были против «Урала» в сезонах-2022/23 и 2023/24 – 1.52, 1.64 и 1.53. Это три выездных матча уральцев, которые закончились вничью с разными счетами – 2:2, 1:1 и 0:0. На «Спартак» против «Пари НН» давали 1.54 – и такие цифры все-таки прошли.

Если говорить о больших зашедших коэффициентах, то вспоминаются 3.35 на победу «Урала» в августе 2023-го и 4.80 на успех «Кубани» десять лет назад. Но куда более неожиданной получилась победы «Уфы» в 2016-м – 1:0 в гостях у «Спартака».

Тогда вероятность победы уфимцев оценивалась всего в 11%. Коэффициент – 9.40, и он зашел.

«У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на «Спартак»

В 2021 году агент Сергей Новиков рассказывал Нобелю Арустамяну, что в 2015-м «Спартак» был близок к сотрудничеству с Гончаренко, но переселило желание Леонида Федуна назначить Дмитрия Аленичева. Через пару лет тренер возглавил ЦСКА.

Позже на вопрос о возможном переходе в «Спартак» в будущем Гончаренко отвечал: «После увольнения из «Кубани» ко мне пришли болельщики команды и просто умоляли: «Только не идите в «Краснодар». Я им сказал: «Ребят, я не могу дать вам такое обещание, потому ты не знаешь, куда повернется твоя футбольная карьера».

Кстати, с «Краснодаром» он «Спартак» и обыграл, после чего сказал: «Даже самые ярые ненавистники «Спартака» говорят, что клуб должен быть сильным. Это будет интересно всегда».

Но как факт – «Спартаку» очень тяжело даются матчи против белорусского тренера. Чтоб об этом говорил сам Гончаренко «Матч ТВ»:

«Приезд «Спартака» – это всегда большое событие. У меня есть рычаги для того, чтобы хорошо настроить игроков на «Спартак». Этот тот случай, когда футболиста можно ночью разбудить, и он скажет, что готов играть против красно‑белых. В моей практике было много матчей со «Спартаком», любому тренеру и команде хочется обыграть московский клуб, так сложилось исторически».

С «Пари НН» не получилось, но статистика по-прежнему яркая. «Спартак» впервые выиграл у Гончаренко, когда он возглавлял не ЦСКА.

Ставочная вики Спортса

Фото: vk.com/fcparinn ; РИА Новости /Алексей Куденко, Владимир Песня, Александр Вильф