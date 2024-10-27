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36-летний Левандовски стал самым возрастным игроком XXI веке, сделавшим дубль в класико

Роберт Левандовски установил рекорд XXI века, сделав дубль в класико.

Вчера «Барселона» одержала победу над «Реалом» (4:0) в рамках 11-го тура Ла Лиги. Польский нападающий забил два гола: на 54-й и 56-й минутах матча.

Сделав это в возрасте 36 лет и 66 дней, форвард «Барсы» стал самым возрастным игроком в XXI веке, сделавшим дубль в класико.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

Левандовски забил «Реалу» 10 голов в 16 матчах

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Analyst
logoБарселона
logoРеал Мадрид
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рекорды
logoРоберт Левандовски
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