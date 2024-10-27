36-летний Левандовски стал самым возрастным игроком XXI веке, сделавшим дубль в класико

Роберт Левандовски установил рекорд XXI века, сделав дубль в класико.

Вчера «Барселона » одержала победу над «Реалом » (4:0) в рамках 11-го тура Ла Лиги . Польский нападающий забил два гола: на 54-й и 56-й минутах матча.

Сделав это в возрасте 36 лет и 66 дней, форвард «Барсы» стал самым возрастным игроком в XXI веке, сделавшим дубль в класико.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь .

Левандовски забил «Реалу» 10 голов в 16 матчах