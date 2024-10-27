Директор «Аталанты» о Даниэле Мальдини: «Клуб следит за ним, естественно. Молодой парень с огромным талантом, выходец из семьи, которая представляла лучшее в итальянском футболе»

В «Аталанте» подтвердили интерес к Даниэлю Мальдини.

23-летний атакующий полузащитник – воспитанник академии «Милана», сын Паоло и внук Чезаре Мальдини. Этим летом игрок перешел в «Монцу».

«Это молодой парень с огромным талантом, выходец из престижной семьи, которая представляла лучшее в итальянском футболе, поэтому, естественно, «Аталанта» следит за ним.

Мы рады, что у него все хорошо, но надеемся, что в следующем матче он не будет слишком хорош, учитывая, что он будет против нас!» – заявил директор «Аталанты» Лука Перкасси в интервью Sky Sport Italia.

Следующая игра «Аталанты» в Серии А состоится в среду против «Монцы», но участие Мальдини остается под вопросом после травмы плеча.

Итальянца уже связывали с возможным переездом в Бергамо летом, до того, как он подписал контракт с «Монцой».

Даниэль Мальдини сыграл в 7 матчах Серии А этом сезоне, а также дебютировал за основную сборную Италии в Лиге Наций. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .