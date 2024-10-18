Амброзини о Даниэле Мальдини: «Он может пойти другим путем, даже в «Ювентус» или «Интер». У него есть все, но чтобы сделать следующий шаг, надо понять, насколько он стабилен»
23-летний сын Паоло Мальдини выступает за «Монцу». Атакующий полузащитник покинул «Милан» этим летом.
«Что касается Даниэля, мы должны быть готовы к тому, что он может пойти другим путем, даже в «Ювентус» или «Интер».
В данный момент он не [на этом уровне]. Но он сделал шаг вперед по сравнению с тем, каким он был год назад, с точки зрения присутствия на поле и навыков.
Он продолжал совершенствоваться физически, я не знаю, чего он сможет достичь. Думаю, он должен поддерживать высокий уровень амбиций и продолжать показывать концентрацию на поле.
С точки зрения физических данных, техники и смелости у него есть все – но, чтобы сделать следующий шаг, надо посмотреть, насколько он может быть стабильным», – сказал Radio Serie A экс-игрок «Милана».
Даниэль Мальдини дебютировал в сборной, выйдя на замену в матче с Израилем. Впервые за Италию сыграли футболисты из трех поколений одной семьи
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