Ямаль и Рафинья затроллили Мбаппе – зеркалом. Слишком уж бурно отмечал голы из офсайда

Класико подколов.

Офсайдная ловушка Ханси Флика – не единственная фишка этого класико. Еще были подколы от игроков «Барсы» – Килиан Мбаппе пострадал за слишком бурную радость после отмененного гола.

Мбаппе вроде бы реализовал момент на 31-й минуте – перекинул Иньяки Пенью с острого угла. И впал в эйфорию.

Изобразил свой черпачок. Поиздевался.

Оказалось, радость француза напрасна: ВАР подсказал главному судье Санчесу Мартинесу, что был офсайд.

Потом Килиан забил на 66-й минуте , можно было рассчитывать на привычный камбэк – но тоже «вне игры». В сумме у Мбаппе восемь офсайдов.

Игроки «Барсы» ответили. Ямаль забил и успокоил «Мадрид» этим же жестом.

А Рафинья сделал 4:0 и показал черпачок – тоже перекинул вратаря именно так, Андрея Лунина. Только без офсайда.

Лидеры «Барсы» праздновали только засчитанные голы. А вот Мбаппе оказался в офсайдной ловушке – и теперь каталонцам так приятно его троллить.

«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался

12 офсайдов «Реала» в класико. Вот они все

Фото: AFP /GUILLERMO MARTINEZ, PIERRE-PHILIPPE MARCOU