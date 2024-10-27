Ямаль и Рафинья затроллили Мбаппе – зеркалом. Слишком уж бурно отмечал голы из офсайда
Класико подколов.
Офсайдная ловушка Ханси Флика – не единственная фишка этого класико. Еще были подколы от игроков «Барсы» – Килиан Мбаппе пострадал за слишком бурную радость после отмененного гола.
Мбаппе вроде бы реализовал момент на 31-й минуте – перекинул Иньяки Пенью с острого угла. И впал в эйфорию.
Изобразил свой черпачок. Поиздевался.
Оказалось, радость француза напрасна: ВАР подсказал главному судье Санчесу Мартинесу, что был офсайд.
Потом Килиан забил на 66-й минуте , можно было рассчитывать на привычный камбэк – но тоже «вне игры». В сумме у Мбаппе восемь офсайдов.
Игроки «Барсы» ответили. Ямаль забил и успокоил «Мадрид» этим же жестом.
А Рафинья сделал 4:0 и показал черпачок – тоже перекинул вратаря именно так, Андрея Лунина. Только без офсайда.
Лидеры «Барсы» праздновали только засчитанные голы. А вот Мбаппе оказался в офсайдной ловушке – и теперь каталонцам так приятно его троллить.
«Барса» вынесла «Реал» – 4:0! Дубль Левандовского за три минуты, Ямаль дал в ближний, Рафинья поиздевался
12 офсайдов «Реала» в класико. Вот они все
Фото: AFP/GUILLERMO MARTINEZ, PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Мы и так знаем, что впереди весь сезон, но на данный момент, все кто имеет отношение к Барсе могут порадоваться совершенно заслуженно!