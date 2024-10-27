Саша Илич: «Зенит» и «Краснодар» могли бы показать неплохие результаты в Лиге чемпионов»
Саша Илич высказался о том, как «Зенит» и «Краснодар» выступили бы в Лиге чемпионов.
«Никто не знает, и я не хочу гадать. Но «Зенит» и «Краснодар» – одни из лучших команд в Премьер-лиге, сейчас они лидируют в турнирной таблице.
Я думаю, что если бы они играли в Лиге чемпионов, они могли бы показать неплохие результаты. Сейчас новая формула турнира, так что сложно говорить определенно», — сказал экс-тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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