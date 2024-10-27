Саша Илич: «Зенит» и «Краснодар» могли бы показать неплохие результаты в Лиге чемпионов»

Саша Илич высказался о том, как «Зенит» и «Краснодар» выступили бы в Лиге чемпионов.

«Никто не знает, и я не хочу гадать. Но «Зенит » и «Краснодар » – одни из лучших команд в Премьер-лиге, сейчас они лидируют в турнирной таблице.

Я думаю, что если бы они играли в Лиге чемпионов, они могли бы показать неплохие результаты. Сейчас новая формула турнира, так что сложно говорить определенно», — сказал экс-тренер «Пари НН».