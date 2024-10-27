Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России» 

Заур Тедеев раскритиковал качество поля на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Тренер «Акрона» высказался после гостевого матча с махачкалинским «Динамо » (1:1) в Мир РПЛ .

«Это точно не ничья с привкусом победы («Акрон » сравнял счет на 93-й минуте – Спортc”). Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.

Казалось со стороны, что поле нормальное. Сейчас я уверен, что Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России. Желаю просто, чтобы все у них сложилось», — сказал Тедеев .