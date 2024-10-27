  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России» 
0

Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России» 

Заур Тедеев раскритиковал качество поля на «Анжи-Арене» в Каспийске.

Тренер «Акрона» высказался после гостевого матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в Мир РПЛ.

«Это точно не ничья с привкусом победы («Акрон» сравнял счет на 93-й минуте – Спортc”). Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.

Казалось со стороны, что поле нормальное. Сейчас я уверен, что Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России. Желаю просто, чтобы все у них сложилось», — сказал Тедеев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
Анжи-Арена
стадионы
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logoЗаур Тедеев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у «Махачкалы» был стопроцентный момент. Это самое большое разочарование»
55 минут назад
Чемпионат России. «Ростов» принимает «Ахмат», ЦСКА и «Факел» не забили, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
358вчера, 16:02Live
«Динамо» Махачкала упустило победу над «Акроном» – 1:1. Агаларов забил на 68-й, Хубулов – на 93-й
6вчера, 12:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Беллингема 0 голов в 11 матчах за «Реал». В прошлом сезоне к концу октября у хавбека было 13 мячей в 13 играх
1438 минут назад
Черданцев – Карпину: «Мы же не будем говорить публично, что выключаем телевизор, когда играет «Ростов». В плохих матчах, когда их неинтересно смотреть» 
26сегодня, 02:18
Левандовски вдвое превосходит ближайшего преследователя в гонке бомбардиров Ла Лиги. У поляка 14 голов, у Айосе – 7, у Мбаппе и Рафиньи – по 6
10сегодня, 01:59
Анчелотти о Мбаппе против «Барсы»: «У него было 3-4 момента, когда нужно было сыграть чуть точнее» 
12сегодня, 01:46
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шэньчжэнь» в предпоследнем туре: станут чемпионами при победе и потере очков «Шанхай Порта». Спортс’’ покажет матч
2сегодня, 00:20
Флик о 4:0 с «Реалом»: «Барселона» показала мастерство у ворот соперника и хорошо оборонялась, план сработал. Я доволен тем, чего мы добились. Мы верим в нашу идею»
79вчера, 22:05
Черданцев о словах Карпина про комментаторов: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»
123вчера, 22:04
🤯 «Барса» разгромила «Реал» в класико на «Бернабеу» – 4:0! Левандовски сделал дубль, Ямаль и Рафинья тоже забили
2242вчера, 22:01
Анчелотти о 0:4 от «Барсы»: «Это был равный матч. В течение 60 минут «Реал» играл хорошо, нужно забыть последние полчаса»
112вчера, 21:54
Винисиус и Беллингем получили 1 звезду из 3 от Marca, Мбаппе – ни одной. У Левандовского, Рафиньи и еще 4 игроков «Барселоны» высший балл
105вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» в 10-й раз разгромила «Реал» в XXI веке. У «Мадрида» 3 крупные победы в класико
5 минут назад
Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у «Махачкалы» был стопроцентный момент. Это самое большое разочарование»
55 минут назад
Флик о результативности Левандовского: «Мы создали атмосферу, в которой все игроки способны показать максимум. Микроклимат в «Барсе» очень хороший» 
8сегодня, 02:52
У «Барсы» 16 побед в 29 матчах на «Бернабеу» с 2004 года. До этого было 13 в 74 играх
7сегодня, 02:35
У Флика лучше статистика, чем у Пепа в первых 14 матчах во главе «Барсы»: 12 побед против 11
7сегодня, 01:31
Левандовски, Рафинья и Ямаль – в топ-3 по «гол+пас» в сезоне Ла Лиги. Винисиус отстает на 2 очка от 3-го места
2сегодня, 01:15
Леонид Слуцкий: «Главная трудность в борьбе за чемпионство – давление. Но это нормально»
3вчера, 23:55
Ямаль о 4:0: «Реал» начал уставать, а «Барса» чувствовала себя комфортно, поэтому мы поднажали. Видим себя лучшей командой и всегда стараемся это доказать»
42вчера, 22:08
У Левандовского, Рафиньи и Ямаля есть результативные действия в класико. Игроки «Барсы» – лучшие в фэнтези Ла Лиги по очкам
2вчера, 21:56Фэнтези
У Мбаппе 3 удара в створ в класико, первый – на 61-й минуте. Килиан дважды забил из офсайда
45вчера, 21:49