Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России»
Заур Тедеев раскритиковал качество поля на «Анжи-Арене» в Каспийске.
Тренер «Акрона» высказался после гостевого матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в Мир РПЛ.
«Это точно не ничья с привкусом победы («Акрон» сравнял счет на 93-й минуте – Спортc”). Сожаление от того, что было на поле. Если говорить про футбол, то мне, если бы я был зрителем, было бы скучно. Какое‑то запредельное количество единоборств, постоянные эти какие‑то дела. На футбол это было мало похоже.
Казалось со стороны, что поле нормальное. Сейчас я уверен, что Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России. Желаю просто, чтобы все у них сложилось», — сказал Тедеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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