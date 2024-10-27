Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у «Махачкалы» был стопроцентный момент. Это самое большое разочарование»

Хасанби Биджиев оценил ничью с «Акроном» (1:1) в матче Мир РПЛ.

— Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным [на 93-й минуте] голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это самое большое разочарование.

— Можно сказать, что поле помешало в созидании игры?

— Я бы не сказал, что поле чем‑то сильно помешало. Просто мы оказывали прессинг, а соперник играл в длинные передачи, поэтому нужно было подбирать мячи, и была борьба за второй мяч. В целом поле было нормальное.

Табидзе получил повреждение в первом тайме, завтра‑послезавтра пройдет обследование, — сказал тренер махачкалинского «Динамо ».