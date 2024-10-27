Биджиев про 1:1 с «Акроном»: «Перед пропущенным голом у «Махачкалы» был стопроцентный момент. Это самое большое разочарование»
Хасанби Биджиев оценил ничью с «Акроном» (1:1) в матче Мир РПЛ.
— Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным [на 93-й минуте] голом был стопроцентный момент, который надо было реализовывать. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это самое большое разочарование.
— Можно сказать, что поле помешало в созидании игры?
— Я бы не сказал, что поле чем‑то сильно помешало. Просто мы оказывали прессинг, а соперник играл в длинные передачи, поэтому нужно было подбирать мячи, и была борьба за второй мяч. В целом поле было нормальное.
Табидзе получил повреждение в первом тайме, завтра‑послезавтра пройдет обследование, — сказал тренер махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости