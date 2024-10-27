Флик о 4:0 с «Реалом»: «Барселона» показала мастерство у ворот соперника и хорошо оборонялась, план сработал. Я доволен тем, чего мы добились. Мы верим в нашу идею»
«Мы очень хорошо начали матч, в первом тайме играли отлично. Защита действовала высоко, это кажется рискованным, но на самом деле нет. Это сработало. И в перерыве мы приняли верные решения.
Футболисты очень хорошо потрудились. Они показали свое мастерство у ворот соперника. Все знали, что нужно делать как в атаке, так и в защите.
Я всегда говорю, что нам нравится становиться лучше. Сегодня было непросто, но мы хорошо оборонялись. Мы верим в нашу идею. Нужно продолжать в том же духе.
В перерыве мы сделали замену и начали больше прессинговать. Во втором тайме мы больше контролировали мяч. Именно об этом я и говорил.
Я всегда смотрю на работу команды и на то, следовали ли мы плану – сегодня он сработал.
Я доволен тем, чего мы добились. Я не смотрю назад», – сказал главный тренер «Барселоны».
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