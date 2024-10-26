Ямаль впервые забил в класико. У Ламина 5+6 в 11 матчах Ла Лиги

Ламин Ямаль забил свой первый гол в класико.

17-летний вингер «Барселоны» отличился с паса Рафиньи на 77-й минуте матча с «Реалом ».

В текущем сезоне на счету Ямаля 5 голов и 6 ассистов в 11 матчах Ла Лиги . Подробную статистику Ламина можно найти здесь .