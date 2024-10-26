У «Барселоны» самый молодой состав в класико с 1956 года – 24 года и 188 дней в среднем

«Барселона» с середины XX века не выпускала на класико столь молодой состав.

Каталонцы играют против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в 11-м туре Ла Лиги .

Средний возраст вышедшей на первый тайм команды Ханси Флика – 24 года и 188 дней. В последний раз настолько молодой состав «блауграна» выпускала в 1956 году – тогда она обыграла мадридцев со счетом 1:0.

«Реал» – «Барселона». 0:0 – гол Мбаппе отменили из-за офсайда! Онлайн-трансляция

Ямаль, Левандовски, Рафинья, Кубарси, Пенья и Фермин сыграют против «Реала» с 1-й минуты