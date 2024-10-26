Ренар вернулся в сборную Саудовской Аравии после увольнения Манчини. С ним команда обыграла Аргентину на ЧМ-2022
Эрве Ренар вернулся в сборную Саудовской Аравии.
Француз занял место, освободившееся после расторжения контракта с Роберто Манчини.
Ренар возглавил команду во второй раз. Первый этап начался в 2019 году и завершился в 2023-м. Тогда сборной удалось выйти на ЧМ-2022 и на групповом этапе победить Аргентину, впоследствии выигравшую турнир.
Ренар лидирует по числу выигранных матчей во главе национальной команды Саудовской Аравии среди иностранцев.
Изображение: x.com/SaudiNT
Саудовская Аравия убрала Манчини. Ужасные результаты и скандалы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Саудовской Аравии
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