Ренар вернулся в сборную Саудовской Аравии после увольнения Манчини. С ним команда обыграла Аргентину на ЧМ-2022

Эрве Ренар вернулся в сборную Саудовской Аравии.

Француз занял место, освободившееся после расторжения контракта с Роберто Манчини .

Ренар возглавил команду во второй раз. Первый этап начался в 2019 году и завершился в 2023-м. Тогда сборной удалось выйти на ЧМ-2022 и на групповом этапе победить Аргентину, впоследствии выигравшую турнир.

Ренар лидирует по числу выигранных матчей во главе национальной команды Саудовской Аравии среди иностранцев.

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