Роналду написал бойцу UFC Чимаеву: «Размажь своего соперника»
Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал про общение с Криштиану Роналду.
– Вы общались с Криштиану?
– Да, он мне писал…
– Господи, какой топ!
– Но я не знал, что он на меня подписан. Мне потом Адам Зубайраев пишет: «Он на тебя подписан, а ты на него – нет».
Потом я зашел, а он мне написал: «Размажь своего соперника». Это перед каким-то боем было.
Так, чуть-чуть переписывались. Потом у него был футбол в Саудовской Аравии, но я не полетел туда, не получилось. И все, не встретились.
– Может быть, он будет на бое против Уиттакера?
– Наверное, может быть. Я не знаю, – заявил Чимаев в интервью Никите Ефремову.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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