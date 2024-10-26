Роналду написал бойцу UFC Чимаеву: «Размажь своего соперника»

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал про общение с Криштиану Роналду.

– Вы общались с Криштиану?

– Да, он мне писал…

– Господи, какой топ!

– Но я не знал, что он на меня подписан. Мне потом Адам Зубайраев пишет: «Он на тебя подписан, а ты на него – нет».

Потом я зашел, а он мне написал: «Размажь своего соперника». Это перед каким-то боем было.

Так, чуть-чуть переписывались. Потом у него был футбол в Саудовской Аравии, но я не полетел туда, не получилось. И все, не встретились.

– Может быть, он будет на бое против Уиттакера?

– Наверное, может быть. Я не знаю, – заявил Чимаев в интервью Никите Ефремову.

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