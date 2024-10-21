Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
Что важно знать о UFC 308?
Всем привет! 26 октября в Абу-Даби состоится UFC 308 – главный турнир осени, на котором выступит много российских бойцов. Но, увы, без Ислама Махачева. Главное событие – бой за титул в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.
Топурия по-прежнему непобедим в UFC: в феврале он нокаутировал экс-чемпиона Алекса Волкановски, а теперь проведет первую защиту. Получится ли у Макса Холлоуэя остановить дерзкого чемпиона, который идет на рекорде 7-0? Сам Холлоуэй выиграл три последних боя, а его разборка с Джастином Гейджи, когда бойцы устроили перестрелку в центре клетки, точно войдет в историю.
Турнир в Абу-Даби точно подарит много интриг: как себя покажет непобежденный Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера? пройдет ли Магомед Анкалаев Александра Ракича и получит ли титульник? продлит ли победную серию Шара Буллет против Армена Петросяна?
Главные бои турнира:
• Илия Топурия – Макс Холлоуэй
• Роберт Уиттакер – Хамзат Чимаев
• Лерон Мерфи – Дэн Иге
• Магомед Анкалаев – Александр Ракич
• Шарабутдин Магомедов – Армен Петросян
• Джефф Нил – Рафаэль дос Аньос
• Саид Нурмагомедов – Даниэль Сантос
• Абусупьян Магомедов – Брунно Феррейра
• Ринат Фахретдинов – Карлос Миранда
Турнир начнется в 17:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашей онлайн-трансляции!