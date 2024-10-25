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Чимаев назвал Джонса любимым бойцом: «Его соперники боятся выходить с ним в клетку»

Хамзат Чимаев назвал Джона Джонса любимым бойцом.

«Мой любимый боец в UFC? Джон Джонс, этот парень легенда, он дрался с такими разными монстрами. Парни, которые выходят с ним в клетку, боятся еще до боя», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Eye AM Podcast
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