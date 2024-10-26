Эдуард Вартанян: «Чимаев – фаворит, но только из-за борьбы. Он еще не дрался пять раундов – это ключевой фактор»
Вартанян объяснил, почему считает Чимаева фаворитом в поединке с Уиттакером.
«Чимаев – фаворит из-за борьбы. У Хамзата в UFC еще не было пятираундового боя, так что это будет ключевой фактор. Слишком высокий темп, а под конец Чимаев садится. Пережить первые три раунда Уиттакеру будет тяжело.
Думаю, что Хамзат с первых минут набросится на Роберта, чтобы перевести в партер и быстро финишировать», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.
Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером станет соглавным событием UFC 308.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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