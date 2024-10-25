Матч «Реал» – «Барса» назначили на субботу, поскольку в воскресенье пройдет Гран-при Мексики. Ла Лига учитывает другие мероприятия при разработке календаря

Стало известно, почему матч «Реал» – «Барселона» назначили на субботу.

По данным Mundo Deportivo, это связано с тем, что в воскресенье по ТВ будут транслировать Гран-при Мексики.

Отмечается, что при выборе даты проведения матчей Ла Лига учитывает другие события, которые могут повлиять на рейтинги.

Первое класико сезона пройдет в рамках 11-го тура Ла Лиги 26 октября на «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по московскому времени.