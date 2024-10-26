Карпин о 2:3 с «Ахматом»: «Могу допустить, что «Ростов» устал от поездок, но принять это – нет. Если команда устала от меня, то это не проблема»

Валерий Карпин допустил, что футболисты «Ростова» устали от поездок.

Ростовчане проиграли «Ахмату» со счетом 2:3 в матче 13 тура Мир РПЛ . Команда Карпина продлила безвыигрышную серию в чемпионате до шести матчей.

«Ахмат » забил два мяча после ошибок игроков «Ростова».

– Сегодня были ошибки. Это психологическая проблема? - Не психологическая точно. Ошибки, а не подарки, которые мы делаем во многих матчах, недопустимы. Команда хочет выиграть, но ошибается. Команда сегодня была командой.

Матч с «Акроном» – это другая история. Тогда не было команды, а сегодня она была. Тогда ее не было, но она появилась, а результат пока неудовлетворительный.

– Футболисты устали от поездок – это так?

– Допустить это могу, но принять не могу. Можно искать отмазки в этом, но, глядя на поле, не могу сказать, что команда от чего‑то устала. Физически она не устала.

– Есть версия, что команда устала от вас.

– Или я от команды. Если команда от меня устала, то это не проблема.

– Вы эмоционально реагировали на судейство сегодня…

– Эмоционально реагировал весь стадион. Если не хотите, чтобы меня отстранили на год, – промолчу.

– Мешает ли вам частая смена вратарей?

– Сложно. Насколько сложно — не могу сказать, – сказал главный тренер «Ростова ».