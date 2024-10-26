Ташуев о 3:2 с «Ростовом»: «Игра шла от ножа, как и планировалось. Не сказал бы, что «Ахмату» подарили голы – игроки проявили характер, давно пора»

Сергей Ташуев высказался после победы над «Ростовом».

«Ахмат» одержал выездную победу (3:2) в 13-м туре Мир РПЛ . До этого грозненцы не выиграли ни одного матча в нынешнем сезоне чемпионата.

– Как и планировалось, игра шла от ножа. Понимали, что у нас тяжелая ситуация, у «Ростова » дела не очень, но обе команды крепкие. Матч получился, было много борьбы, стычек, атакующих действий.

Было весело, и для болельщиков это хорошо. У ребят были судороги, до конца не все готовы, но они отдали все силы. Вновь пропустили со стандарта, к сожалению, будем исправлять это.

– За счет чего победили?

– Не сказал бы, что нам подарили голы. Стараемся играть по системе прогиба – не садиться в оборону. Пытаемся быть гибкими и атаковать через разные зоны. Три мяча на выезде. Вчера две теории были. Ребята проявили характер – пора бы уже, – сказал главный тренер «Ахмата ».