Садулаев с паса Шелии забил «Ростову» после ошибки Ханкича – вратарь неудачно сыграл на выходе. В 1-м тайме хавбек «Ахмата» отличился после ошибки Осипенко

Лечи Садулаев дважды забил «Ростову», воспользовавшись ошибками игроков.

На 51-й минуте матча 13-го тура Мир РПЛ голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия быстро вынес мяч на половину поля ростовчан на набегающего Садулаева. Вратарь хозяев Хидает Ханкич покинул свою штрафную, пытясь перехватить мяч, но опоздал и был обыгран Садулаевым. Форвард грозненцев отправил мяч в пустые ворота, защитник Илья Вахания не сумел ему помешать.

Кроме того, на 36-й минуте Камило перехватил передачу Максима Осипенко на половине поля «Ростова». Мяч оказался у Максима Самородова, который развернувшись в центральной зоне перед штрафной, покатил налево, где Садулаев пробросил мяч мимо вышедшего навстречу Ханкича.

На данный момент идет второй тайм – счет 3:1 в пользу «Ахмата». Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.