Файзуллаев о 0:0 с «Факелом»: «ЦСКА потерял 2 очень важных очка, соперник здорово оборонялся. Думаю, мы выиграем у «Спартака», у нас хорошая команда»

Аббосбек Файзуллаев высказался после ничьей ЦСКА в матче с «Факелом» (0:0).

Воронежцы с 66-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Райан Сенхаджи.

– Сегодня была очень тяжелая игра, потеряли 2 очень важных очка. Думаю, мы были в хорошем тонусе и выиграли несколько игр подряд, но сегодня у нас не получилось создавать много моментов впереди, они очень хорошо оборонялись. Из-за этого нам было очень сложно.

– Впереди у команды очень важный матч со «Спартаком». ЦСКА не выигрывал 2,5 года у этой команды, какие шансы прервать эту серию?

– Мы хотим выиграть и можем, потому что у нас собрана хорошая команда и хорошие ребята, тренерский штаб. Думаю, мы выиграем, – сказал полузащитник ЦСКА.

В следующем туре ЦСКА примет «Спартак» на «ВЭБ Арене». Игра пройдет 2 ноября в 20:45 по московскому времени.

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