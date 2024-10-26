Роналду ищет фаната, в слезах скандировавшего его имя: «Буду признателен за любую информацию»

Криштиану Роналду хочет найти одного из своих фанатов.

Нападающий «Аль-Насра » опубликовал ролик, в котором немолодой мужчина снимает происходящее на поле на смартфон и со слезами на глазах начинает скандировать фамилию 39-летнего нападающего.

«Ищу его! Буду признателен за любую информацию», – написал Роналду .

Изображение: x.com/Cristiano