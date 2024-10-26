Роналду ищет фаната, в слезах скандировавшего его имя: «Буду признателен за любую информацию»
Криштиану Роналду хочет найти одного из своих фанатов.
Нападающий «Аль-Насра» опубликовал ролик, в котором немолодой мужчина снимает происходящее на поле на смартфон и со слезами на глазах начинает скандировать фамилию 39-летнего нападающего.
«Ищу его! Буду признателен за любую информацию», – написал Роналду.
Изображение: x.com/Cristiano
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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