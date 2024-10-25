«Аль-Наср» без Роналду не смог обыграть 15-ю команду лиги и прервал серию из 7 побед. Криштиану дали отдых
«Аль-Наср» без Криштиану Роналду не смог обыграть 15-ю команду лиги.
Клуб из Эр-Рияда сыграл вничью с «Аль-Холудом» (3:3) в 8-м туре саудовской лиги, уступая по ходу матча и отыгравшись на 95-й минуте благодаря голу Талиски с пенальти.
У «Аль-Насра», таким образом, прервалась 7-матчевую серия из побед во всех турнирах.
Стоит отметить, что Роналду не участвовал в матче, поскольку ему предоставили отдых.
Опубликовано: Sports
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