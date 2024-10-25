Роналду поздравил «Аль-Наср» с днем рождения: «Горд быть частью семьи 🟡🔵»
Криштиану Роналду поздравил «Аль-Наср» с днем рождения.
Саудовский клуб был основан 23 октября 1955 года, ему исполнилось 69 лет.
«С днем рождения, «Аль-Наср». Горд быть частью семьи 🟡🔵», – написал 39-летний форвард сборной Португалии.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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