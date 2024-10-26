Фанаты «Валенсии» призывают бросать на поле бутерброды, бутылки, апельсины, теннисные мячи на матче с «Реалом» в знак протеста против владельца Лима. Клуб идет последним в Ла Лиге
Болельщики запустили кампанию в соцсетях, призывая бросать на поле различные предметы и скандировать лозунг «Лим, убирайся!» на матче Ла Лиги с «Реалом», который пройдет на «Месталье» 2 ноября. Планируемая акция направлена против владельца «Валенсии» Питера Лима, купившего клуб в 2014 году.
«Хватит! 2 ноября в следующем матче «Валенсии» против «Реала» на 19-й минуте бросайте на поле всевозможные предметы в знак протеста против руководства нашего клуба. Бутылки, бутерброды, апельсины, теннисные мячи, пакеты с семечками… Все это под лозунгом: «Лим, убирайся!» – говорится в одном из сообщений в твиттере.
«Ничто не действует лучше, чем матч, который будет смотреть весь мир, и о котором все говорят», – говорится в другом посте.
«Еда не попадает под ограничения и является продуктом земли. Пусть весь первый ярус бросает [на поле] апельсины. Это жизнеспособная акция, если она будет хорошо организована», – написал еще один болельщик.
Как отмечает Ok Diario, трибуны «Местальи» во время матча с «Реалом» будут частично закрыты из-за бросания на поле предметов болельщиками «Валенсии» во время матча с «Лас-Пальмасом» 21 октября (2:3).
После 10 туров «Валенсия» занимает последнее, 20-е место в таблице Ла Лиги, набрав лишь 6 очков.
Изображения: x.com/Solerr_VCF
Ровно 10 лет назад Петер Лим приобрел «Валенсию». Тогда клуб играл в ЛЧ, теперь находится в подвале Ла Лиги
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