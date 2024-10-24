Ровно 10 лет назад Петер Лим приобрел «Валенсию». Тогда клуб играл в ЛЧ, теперь находится в подвале Ла Лиги

24 октября 2014 года сингапурский миллиардер Питер Лим окончательно закрыл сделку по покупке клуба Ла Лиги «Валенсия».

На тот момент это была команда, которая постоянно участвовала в Лиге чемпионов и по состоянию на конец октября шла на четвертом месте в таблице Ла Лиги. В первом же сезоне «Валенсия» Лима была среди группы лидеров, а затем произошел провал – две раза подряд двенадцатая строка.

Вряд ли болельщики могли себе представить, что отметят десятилетий рубеж пребывания Питера Лима у руля клуба последним местом в Ла Лиге. Команда за десять туров победила лишь раз (пострадала «Жирона»), забила всего семь мячей. Это худший старт в истории.

«Валенсия» для Питера − гораздо больше, чем бизнес. Футбол очень, очень глубоко в его сердце» − уверяла президент клуба Лэй Хун Чан. Болельщики же называли Лима спасителем. Как же они ошибались.

Теперь Питер Лим − главный личный враг каждого фаната «Валенсии». Не раз и не два болельщики устраивали акции против владельца как на стадионе до, во время и после матчей, так и рядом с домашней ареной. Никакого влияния это на его своеобразную любовь к клубу не оказало.

В последнюю неделю у фанатов «Валенсии» появилась маленькая, но все-таки надежда. По данным AS, Питер Лим готов продать команду за 350-400 млн евро. Правда, есть немаленький нюанс − у «Валенсии» долгов на 340 млн плюс около 150 млн нужно выложить за достройку стадиона.

Отдельно подчеркивается, что расходы на состав команды становятся все меньше. Более того, у 15 из 25 футболистов контракты истекают в 2026 году, а у восьми – в 2025-м.

Есть ли в мире хоть один человек, который готов потратить около миллиарда на клуб, который следующий сезон рискует начать в Сегунде? Вопрос риторический.

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