Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом». Он чувствует себя комфортно и не рассматривает вариант с Саудовской Аравией
Антонио Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом».
По данным Флориана Плеттенберга, защитник чувствует себя комфортно в мадридском клубе.
Конкретных переговоров о продлении контракта пока нет. Его нынешнее соглашение действует до 2026 года.
Отмечается, Рюдигер в настоящее время не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию, особенно зимой.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости