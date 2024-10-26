Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом». Он чувствует себя комфортно и не рассматривает вариант с Саудовской Аравией

Антонио Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом».

По данным Флориана Плеттенберга, защитник чувствует себя комфортно в мадридском клубе.

Конкретных переговоров о продлении контракта пока нет. Его нынешнее соглашение действует до 2026 года.

Отмечается, Рюдигер в настоящее время не рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию, особенно зимой.