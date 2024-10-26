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Сердеров о карьере Дзагоева: «Оказался в нужное время в нужном месте. Сыграл за дубль, его позвали на базу, вышел за основу – гол плюс пас. Случай»

Сердер Сердеров считает, что карьера Алана Дзагоева началась благодаря удаче.

Сердеров выступал за молодежную команду ЦСКА с 2010 по 2012 год, но не провел за основу ни одного матча в чемпионате России.

– Раньше любой случай, в котором молодой заиграл, – это просто стечение обстоятельств. Удаление, травма – ставят молодого. Так было и у Дзагоева, и у Щенникова.

Я понимал, что будет тяжело, но если представится возможность, надо пользоваться. Но возможности не было.

– Ты считаешь, что Дзагоев и Щенников появились благодаря случаю?

– Всегда нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Знаешь, как Дзагоев в ЦСКА перешел?

Из Академии Коноплева покупали нападающего Диму Рыжова и защитника Антона Власова под основу, на них делали ставку. И Дзагоева тоже добавили. В итоге Рыжов ездил по арендам, у Власова были травмы, а Дзагоев заиграл.

Он вообще не должен был играть в том матче с «Химками» (18-летний Дзагоев вышел в старте и сделал 1+1 – Спортс’‘). Он сыграл за дубль, его позвали на базу, вышел за основу – гол плюс пас. И пошел! Случай!

Понятно, что он был лучшим в дубле на своей позиции. Но если бы кто-то не получил травму или дисквалификацию, то Дзагоев бы не сыграл, и неизвестно, как все дальше сложилось бы.

Хотя Дзага – определенно один из лучших в своем поколении, – сказал хавбек «Динамо» Махачкала Сердер Сердеров в интервью Спортс’‘.

«Наши Сандрачук и Сундуков спокойно догонят Мбаппе». Лидер раздевалки «Динамо Махачкала» – интервью

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
logoАнтон Власов
logoАлан Дзагоев
logoДмитрий Рыжов
logoАкрон-Академия Коноплева U-19
logoГеоргий Щенников
logoСердер Сердеров
logoДинамо Махачкала
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