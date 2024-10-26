Сердеров о «Динамо» Махачкала: «Побороться за место в десятке – это правильная цель. Всегда хочется достичь чего-то большего, чем просто сохранить место в РПЛ»
– Какой игровой стиль у махачкалинского «Динамо»?
– Боевой и динамичный. Можно сказать, дерзкий. Для нас нет авторитетов, мы со всеми будем играть только на победу. Так что настрой – показать себя, пошуметь. Все-таки в Дагестане давно не было большого футбола. С нами никому легко не будет, мальчиками для битья не будем. У нас много интересных молодых ребят, которых еще месяц назад никто не знал.
– «Динамо» почти не забивает. Не больше гола за игру в РПЛ. Почему?
– Все будет. Много моментов не забили, реализация хромала. Но кто скажет, что с «Динамо» было легко?
У нас реально дружная команда, молодые слушают старших, все бьются за результат и понимают, что команда важнее. Я со скамейки подсказывал, кого из защитников лучше проходить, ребята подсказывают мне.
– Вы уже обыгрывали топ-клубы. Например, «Спартак» в Кубке. Достижение?
– Рады были победить, но и все. Забыли – и едем дальше. Команда прибавляет, нам самим интересно, на что еще мы способны. Завершить сезон без приключений и побороться за место в десятке – это правильная цель, всегда хочется достичь чего-то большего, чем просто сохранить место в РПЛ, – сказал игрок «Динамо» Махачкала в интервью Спортсу’‘.
После 12 туров дагестанский клуб занимает в таблице 12-е место.
«Наши Сандрачук и Сундуков спокойно догонят Мбаппе». Лидер раздевалки «Динамо Махачкала» – интервью
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