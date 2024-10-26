Самсонов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив» с коэффициентом 4.30

Валерий Самсонов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив» в рамках 13-го тура Мир РПЛ.

Автор Спортса’’ поставил на непроигрыш «Зенита» и «обе забьют» с коэффициентом 4.30.

«Букмекеры считают «Зенит» уверенным фаворитом матча (1.65 – коэффициент на победу хозяев, 5.00 – на гостей). Вероятно они впечатлились результатами последнего тура, в котором «Зенит» уничтожил «Акрон» (5:0), а «Локомотив» внезапно скрутился «Химкам» (0:2). На мой взгляд, питерцы выглядят небольшим фаворитом, а «Локо» все же должен забить минимум один мяч – и, возможно, не проиграть», – заявил Самсонов.

Матч пройдет 27 октября и начнется в 19:30 мск.

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