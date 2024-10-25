Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»

Карло Анчелотти считает Винисиуса Жуниора будущим обладателем «Золотого мяча».

– Что значит тренировать Винисиуса Жуниора?

– Это значит работать с одним из лучших игроков в мире. Он очень скромный парень, заметно вырос как футболист и превратился в одного из лучших в мире.

Он – будущий обладатель «Золотого мяча», и в нем сохраняются те же скромность и дисциплина, что и в день, когда я встретил его впервые, – заявил главный тренер «Мадрида ».

Ранее сообщалось, что Винисиус уже знает о том, что 28 октября ему вручат «Золотой мяч» в Париже.

Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»