Анчелотти о Винисиусе: «Один из лучших в мире, будущий обладатель «Золотого мяча». И он сохраняет скромность и дисциплину»
Карло Анчелотти считает Винисиуса Жуниора будущим обладателем «Золотого мяча».
– Что значит тренировать Винисиуса Жуниора?
– Это значит работать с одним из лучших игроков в мире. Он очень скромный парень, заметно вырос как футболист и превратился в одного из лучших в мире.
Он – будущий обладатель «Золотого мяча», и в нем сохраняются те же скромность и дисциплина, что и в день, когда я встретил его впервые, – заявил главный тренер «Мадрида».
Ранее сообщалось, что Винисиус уже знает о том, что 28 октября ему вручат «Золотой мяч» в Париже.
Винисиус, Родри, Беллингем, Мбаппе, Ямаль, Холанд, Кроос, Уильямс, Кейн, Палмер, Сака, Лаутаро, Виртц номинированы на «Золотой мяч»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Реала»
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