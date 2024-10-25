Педри о Флике: «Он дает молодежи уверенность. Видим, как много игроков выходит из Ла Масии, это душа «Барселоны»
Педри высказался о работе Ханса-Дитера Флика с молодыми игроками «Барселоны».
Каталонцы крупно обыграли «Баварию» в Лиге чемпионов – 4:1. В субботу «блауграна» на выезде встретится с «Реалом» в Ла Лиге.
«Это очень важно. Уверенность, которую тренер дает молодым игрокам, они демонстрируют на поле в виде хорошей игры. Это позволяет им чувствовать себя увереннее и свободнее пробовать что-то новое.
Мы видим, как много игроков выходит из Ла Масии (академия «Барселоны» – Спортс’‘), и это душа клуба», – сказал полузащитник «Барселоны».
Как «Барса» выиграла экстрим-дуэль у «Баварии»? Отвечают Лукомский и Денисов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости