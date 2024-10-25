Педри о Флике: «Он дает молодежи уверенность. Видим, как много игроков выходит из Ла Масии, это душа «Барселоны»

Педри высказался о работе Ханса-Дитера Флика с молодыми игроками «Барселоны».

Каталонцы крупно обыграли «Баварию» в Лиге чемпионов – 4:1. В субботу «блауграна» на выезде встретится с «Реалом» в Ла Лиге .

«Это очень важно. Уверенность, которую тренер дает молодым игрокам, они демонстрируют на поле в виде хорошей игры. Это позволяет им чувствовать себя увереннее и свободнее пробовать что-то новое.

Мы видим, как много игроков выходит из Ла Масии (академия «Барселоны» – Спортс’‘), и это душа клуба», – сказал полузащитник «Барселоны».

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