Радимов о разводе с Булановой: «Мне стало все равно, что происходит вокруг, казалось, жизнь закончилась. Вместо этого получился прекрасный новый этап, без Насти я бы пристрастился бы к алкоголю»

Владислав Радимов рассказал о разводе с Татьяной Булановой.

Бывший игрок «Зенита» был женат трижды. С певицей Татьяной Булановой он состоял в браке с 2005 до 2016 года. Сейчас Радимов женат на Анастасии Кулешовой.

– Вы как с женой познакомились?

– Прилетел с «Зенитом-2 » из Сочи. Собирался в аэропорту заказать такси, тут вижу – знакомая! Подвезла меня до дома. Настя была с ней. По дороге разговорились: «Давайте еще куда-нибудь сходим?» – «А давайте...» Так и ходили, ходили.

– До свадьбы сколько были вместе?

– Четыре года.

– Как очаровывали? Куда водили девушку?

– Это она меня водила, не я! Например, в кино. В Москву вместе поехали – повела в «Бункер-42» на Таганке. Затем в музей истории ГУЛАГа. Часа три экскурсия шла. Вернулись в Питер – я не успел расслабиться, как помчались в Эрмитаж...

– В предыдущем браке такого не было?

– Нет, конечно. Мы давно были предоставлены сами себе.

– Какой была бы ваша жизнь, если бы не появилась Настя?

– Образ жизни у меня был такой, что могли бы с вами сейчас не разговаривать. Мне стало все равно, что происходит вокруг. Даже со мной. Ноль интереса.

– После Татьяны?

– Да.

– Вы совершенно не выглядели потерянным человеком.

– А мне казалось – все, жизнь закончилась. Думаю, просто пошел бы не в то русло. Вместо этого получился прекрасный новый этап. Например, поступил в сочинский РМОУ, защитил диплом.

– Специализация?

– Мастер спортивного управления. Со мной в группе были фигуристка Женя Тарасова , волейболист Дима Ильиных, фехтовальщики Тимур Сафин и Аделина Загидуллина, лыжник Максим Вылегжанин, гимнастки Мария Толкачева , Ангелина Шкатова, Ксения Полякова. Так сдружились!

– Мы чуть отвлеклись от самого любопытного. Вы говорите – без Насти жизнь пошла бы не туда... Что имеете в виду?

– Я точно пристрастился бы к алкоголю. Ну и куда это могло меня вывести?

– Нам казалось, через эту ошибку в жизни вы уже прошли.

– Думаю, прошел бы второй раз. Мне невероятно повезло, что встретил такую женщину. Сейчас настолько счастлив – мне хочется идти домой, – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов .

Владислав Радимов: «С 5 января – ни грамма спиртного! Доказываю и себе, и жене, что можно спокойно жить без алкоголя»