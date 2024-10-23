У Батракова 14 (8+6) голевых действий в 16 матчах сезона. Хавбек «Локо» забил «Ростову» с пенальти в Кубке

Алексей Батраков впервые забил в Фонбет Кубке России.

Полузащитник «Локомотива » открыл счет с пенальти на 16-й минуте матча с «Ростовом » в 6-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, первый тайм).

11-метровый был назначен после проверки ВАР за наступ Родриго Саравии на ногу Батракову на линии штрафной площади.

В нынешнем сезоне на счету Батракова 14 результативных действий во всех турнирах – 8 голов и 6 ассистов в 16 матчах. Подробную статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь .

«Ростов» – «Локомотив». 1:1 – Батраков забил на 16-й с пенальти, Комаров – на 19-й с игры. Онлайн-трансляция