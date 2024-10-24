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Семак о «Локо»: «Один из претендентов на победу в чемпионате, очень хорошая команда. Все удивлены результативностью Батракова – это приятно»

Сергей Семак назвал «Локо» претендентом на титул и похвалил Алексея Батракова.

«Зенит» примет «Локомотив» 27 октября в рамках 13-го тура Мир РПЛ. Команды занимают второе и третье место в таблице соответственно, их разделяют 2 очка.

– Сергей Богданович, между вами и Михаилом Галактионовым проведено четыре матча: два матча выиграли вы, два выиграл он. А счет в вашем противостоянии 7:6. Как вы считаете, Галактионов для вас неудобный тренер?

– Я не думаю, что есть такое понятие, как удобный или неудобный тренер. В футбол играют команды.

Что касается «Локомотива», в прошлом сезоне они удачно против нас сыграли, до этого у нас была другая серия. Все меняется. Любая серия рано или поздно заканчивается.

Что касается Михаила… Это хороший тренер, мы с ним знакомы достаточно давно, и он проделывает очень хорошую работу. А как сложится матч по поводу личных каких-то противостояний… Я этому аспекту не уделяю особого внимания.

– «Локомотив» по сравнению с прошлым сезоном значительно изменился, но, как кажется, не потерял в качестве. В этом контексте чего вы ожидаете от игры в воскресенье?

– Я не думаю, что она значительно изменилась, изменений не так много. Те игроки, которые были, все они играют, изменения небольшие, на мой взгляд. А команда играет в интересный футбол. И быстрые игроки, которые хорошо умеют играть на пространстве, и стандартные положения отлично используют.

Очень хорошая команда, которая находится в верхней части турнирной таблицы, является одним из претендентов на победу в чемпионате. Все это видят, все это понимают, и мы готовимся к хорошему интересному матчу.

– До этого тура «Локомотив» опережал «Зенит», теперь наоборот. С этой точки зрения это плюс для «Зенита» или для «Локомотива», который захочет вернуться на свои позиции? Или с позиции более верхней строчки готовиться к матчу легче?

– Плотность команд в тройке, которые на сегодняшний день вверху турнирной таблицы, она не позволяет ни одной из команд расслабиться. После каждого тура лидер может смениться, не так много матчей по ходу чемпионата сыграно. Плотность не позволяет, еще раз говорю.

Плюс или минус… Потеря очков – это всегда минус для любой команды, когда все клубы борются за место наверху турнирной таблицы. Я думаю, что какие-то выводы из поражения, конечно, тренер будет делать, как и мы после каких-то наших неудачных матчей делаем определенные выводы, стараемся как-то исправлять ситуацию. То же самое «Локомотив».

Потеряли и потеряли, чемпионат длинный. Между нами разница два очка – это ничего. Думаю, никаких глобальных изменений. Ни наша победа, ни поражение «Локомотива» в преддверии нашего матча не делают разницу. – В составе «Локомотива» один из самых ярких игроков со старта чемпионата – Алексей Батраков. Удивляет ли вас старт молодого игрока и можно ли сказать, что при подготовке к этому сопернику будет особое внимание уделено именно Батракову?

– За Батракова все рады. Конечно, приятно, когда в нашем чемпионате появляются яркие игроки, особенно с российским паспортом. Безусловно, все удивлены прежде всего результативностью и тем количеством заработанных баллов по системе «гол плюс пас». Думаю, вряд ли кто мог такого ожидать, и это приятно.

Касаемо подготовки… Мы ко всем готовимся. Любая команда – не команда одного какого-то игрока. Есть целая группа игроков, которым нужно особое внимание, нужно изучать, нужно стараться сыграть как можно лучше.

Думаю, «Локомотив» силен не только Батраковым. Есть и другие игроки, более опытные, которые выходят и играют, которые также влияют напрямую на результаты команды, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Зенита»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoАлексей Батраков
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