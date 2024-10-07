Флик исключил Кунде из стартового состава на игру с «Алавесом» из-за опоздания. Тренер «Барсы» уже предупреждал игроков о важности пунктуальности
Жюль Кунде не попал в стартовый состав на матч с «Алавесом» из-за опоздания.
Diario Sport сообщает, что защитник должен был выйти на поле в составе «Барселоны» с первой минуты, однако несвоевременно прибыл на предматчевый разговор тренера с командой. Из-за этого Ханс-Дитер Флик решил наказать француза и отправить на скамейку.
Утверждается, что немецкий специалист уже предупреждал двух игроков «блауграны» о важности пунктуальности, а теперь решил действовать более строго. В результате в стартовый состав попал Эктор Форт, а Кунде вышел только на 67-й минуте.
«Барселона» одержала победу со счетом 3:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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