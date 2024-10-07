  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик исключил Кунде из стартового состава на игру с «Алавесом» из-за опоздания. Тренер «Барсы» уже предупреждал игроков о важности пунктуальности
6

Флик исключил Кунде из стартового состава на игру с «Алавесом» из-за опоздания. Тренер «Барсы» уже предупреждал игроков о важности пунктуальности

Жюль Кунде не попал в стартовый состав на матч с «Алавесом» из-за опоздания.

Diario Sport сообщает, что защитник должен был выйти на поле в составе «Барселоны» с первой минуты, однако несвоевременно прибыл на предматчевый разговор тренера с командой. Из-за этого Ханс-Дитер Флик решил наказать француза и отправить на скамейку.

Утверждается, что немецкий специалист уже предупреждал двух игроков «блауграны» о важности пунктуальности, а теперь решил действовать более строго. В результате в стартовый состав попал Эктор Форт, а Кунде вышел только на 67-й минуте.

«Барселона» одержала победу со счетом 3:0.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлавес
logoХанс-Дитер Флик
logoЖюль Кунде
logoЭктор Форт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Алавес», «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом», «Севилья» одолела «Бетис», «Жирона» на 99-й вырвала победу у «Атлетика»
498сегодня, 20:53
Ханси Флик: «Эта «Барселона» отличается от моей «Баварии». Мы довольны выполненной работой, но надо сосредоточиться на оставшейся ее части»
29сегодня, 17:44
Флик про 3:0 с «Алавесом»: «Барсе» было важно не ошибаться и помнить игру с «Осасуной». Прекрасный 1-й тайм стал фундаментом для победы. Левандовски лучше всех играет в штрафной»
17сегодня, 16:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду первым забил в 600 матчах на топ-уровне. У Месси 556 игр с голами
41сегодня, 21:43
Фанаты «Сосьедада» скандировали «Сдохни, Гризманн» и освистывали Серлота. Игроки «Атлетико» ранее выступали за баскский клуб
11сегодня, 21:43
«Монако» Головина лидирует в Лиге 1 после 7 туров. «ПСЖ» отстает на 2 очка, «Марсель» и «Реймс» – на 3
8сегодня, 21:22
Фонсека о судействе матча «Милана» с «Фиорентиной»: «Цирк, теперь пенальти назначают за все подряд. Когда 11-метровый дают за малейшее касание – это не футбол»
11сегодня, 21:22
Мостовой не отменит стажировку после операции: «Все в силе, время еще есть. Тем более «Спартак» выигрывает»
17сегодня, 20:57
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Алавес», «Атлетико» сыграл вничью с «Сосьедадом», «Севилья» одолела «Бетис», «Жирона» на 99-й вырвала победу у «Атлетика»
498сегодня, 20:53
«Бавария» хочет продлить контракт с Сане, чтобы избежать его бесплатного ухода летом. «Барса» следит за ситуацией
17сегодня, 20:46
«Милан» опустился на 6-е место в Серии А. Лидирует «Наполи», «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й
18сегодня, 20:43
«Фиорентина» обыграла «Милан» – 2:1. Де Хеа отразил 2 пенальти, Меньян – еще один
31сегодня, 20:42
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Фиорентине», «Монца» и «Рома» сыграли вничью, «Ювентус» упустил победу над «Кальяри», «Лацио» обыграл «Эмполи»
230сегодня, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» работает над продлением контрактов Конате и Куансы. Защитники готовы остаться
1сегодня, 22:06
Тюкавин про 1:2 с ЦСКА: «Личка в перерыве сказал, что пора просыпаться – во 2-м тайме «Динамо» показало, как надо было играть весь матч. Стараемся атаковать и порой забываем про оборону»
1сегодня, 22:00
Фонсека о Тео и Абрахаме, не забивших с пенальти «Фиорентине»: «Я расстроен, бить должен Пулишич. Такого никогда не должно повториться, я довел это до игроков»
3сегодня, 21:59
Директор «Ромы» о неназначенном пенальти в матче с «Монцей»: «Фол на Бальданци был очевиден, весь мир это видел. Клуб требует уважения»
4сегодня, 21:45
Алаев об отказе Пьянича играть с Россией в 2022-м: «Все мы иногда ошибаемся, меняем мнения. Давайте не будем вспоминать его слова, а насладимся его игрой»
3сегодня, 21:26
Тео получил красную после игры с «Фиорентиной» за претензии к судье и может пропустить несколько матчей. Защитник «Милана» не забил пенальти и сфолил в своей штрафной в 1-м тайме
8сегодня, 21:11
Бабаев о Чалове в ПАОК: «Федор доволен, его мечта осуществилась – желаем удачи. Вернется в ЦСКА, если захочет, думаю»
4сегодня, 21:10
«Атлетико» упустил победу над «Сосьедадом», пропустив от Сучича на 84-й – 1:1
8сегодня, 20:53
«Атлетико» выиграл 1 из 5 последних матчей и на 7 очков отстает от «Барселоны» в Ла Лиге
9сегодня, 20:53
«Милан» проиграл 3 из 5 последних матчей
9сегодня, 20:42